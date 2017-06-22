مقاتلة أطلسية تقترب من طائرة وزير الدفاع الروسي

موسكو (رويترز)

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أمس، أن مقاتلة إف-16 تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حلقت بالقرب من طائرة تقل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، فوق بحر البلطيق، لكن أبعدتها طائرة عسكرية روسية.

وأضافت الوكالة أن مقاتلة حلف الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع رغم أنها كانت تحلق فوق مياه محايدة. وقالت إن شويجو كان في طريقه إلى جيب كاليننجراد الروسي.

وأكد (الناتو) أنه تعقب «ثلاث طائرات روسية من بينها طائرتان مقاتلتان» فوق بحر البلطيق. وقال الحلف في بيان إن الطائرة الروسية لم تحدد هويتها، ولذلك تعين على مقاتلات الناتو أن تتعرف عليها. وأشار إلى أن «الناتو ليس لديه معلومات عن هوية من هم على متن الطائرات، نقيم سلوك الطيارين الروس بأنه آمن ومهني».

من جهة أخرى، قال الكرملين أمس، إن موسكو تبحث مجموعة من الإجراءات الانتقامية رداً على جولة جديدة مزمعة من العقوبات الأميركية على روسيا، بسبب دورها في أوكرانيا.