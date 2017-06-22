مقاتلة أطلسية تقترب من طائرة وزير الدفاع الروسي

موسكو (رويترز)
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أمس، أن مقاتلة إف-16 تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حلقت بالقرب من طائرة تقل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، فوق بحر البلطيق، لكن أبعدتها طائرة عسكرية روسية.
وأضافت الوكالة أن مقاتلة حلف الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع رغم أنها كانت تحلق فوق مياه محايدة. وقالت إن شويجو كان في طريقه إلى جيب كاليننجراد الروسي.
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من جهة أخرى، قال الكرملين أمس، إن موسكو تبحث مجموعة من الإجراءات الانتقامية رداً على جولة جديدة مزمعة من العقوبات الأميركية على روسيا، بسبب دورها في أوكرانيا.
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