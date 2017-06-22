ملك المغرب يلغي لقاء مع رئيس الحكومة التونسية

تونس (د ب أ)

ألغى العاهل المغربي محمد السادس، لقاء كان مبرمجاً مع رئيس الحكومة التونسية في الرباط إثر امتناع الوفد التونسي التوقيع على اتفاق يتضمن اعترافاً تونسياً بسيادة المغرب على الصحراء الكبرى.

وأفاد مصدر من رئاسة الحكومة، لوكالة الأنباء الألمانية أمس، بأن اللقاء الذي كان مبرمجاً الاثنين بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والعاهل المغربي الملك محمد السادس، ألغي بأمر من الديوان الملكي مباشرة بعد انتهاء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في الرباط. وقام رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يوم الأحد الماضي بزيارة عمل لمدة يومين إلى المملكة المغربية.

ووقع الجانبان التونسي والمغربي بحضور رئيسي الحكومة في البلدين يوسف الشاهد، وسعد الدين العثماني، عدداً من الاتفاقيات وكان يفترض الإمضاء على بيان مشترك تضمن فقرة تشير إلى اعتراف الدولة التونسية بسيادة المغرب على الصحراء الكبرى.