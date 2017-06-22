الأمم المتحدة: انحسار المجاعة في جنوب السودان

جوبا (أ ف ب)

أعلنت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، أمس، أن المجاعة التي أعلنت في أجزاء من جنوب السودان قبل أربعة أشهر انحسرت، لكن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد بلغ أقصى حد على الإطلاق في أنحاء هذا البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغدية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغدية (فاو): «إن التحديد التقني المتعارف عليه للمجاعة لم يعد ينطبق في لير وميانديت بولاية الوحدة سابقاً، حيث أعلنت المجاعة في فبراير الماضي». وطالت المجاعة التي نجمت عن ثلاث سنوات من النزاع 100 ألف شخص.

وتستخدم كلمة مجاعة، بحسب معيار عالمي تم الاتفاق عليه تحدده مستويات الوصول إلى الطعام وسوء التغذية الحاد والوفيات اليومية بسبب الجوع.

لكن فيما انحسرت المجاعة فإن عدد الأشخاص الذين يصارعون من أجل الحصول على الطعام يوميا ارتفع من 4,9 ملايين في فبراير إلى 6 ملايين، فيما اعتبرته الوكالات «أعلى نسبة لانعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان». كما ازداد عدد الأشخاص الذي يواجهون مستويات الجوع الشديد، أي درجة دون المجاعة، من مليون في فبراير إلى 1,7 مليون.

وقال مدير الأوضاع الطارئة في الفاو دومينيك بورجون: «الطريقة الوحيدة لوقف هذا الوضع اليائس هو وقف النزاع وضمان الوصول دون عوائق وتمكين الناس من استئناف كسب الرزق».