السيسي: الأوطان لاتباع ولاتشترى

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الأوطان لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعاً، وضرورة إعادة الحقوق لأصحابها، في إشارة إلى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين بلاده والسعودية.

جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف.

وقال السفير يوسف: إن الرئيس السيسي قال إن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات. وطالب الشعب المصري بمواصلة الوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات التي تواجهها مصر، مؤكداً أن الشعب المصري نسيج واحد، وأن محاولات ضرب وحدته الوطنية لن تفلح.

من جانبها، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية.