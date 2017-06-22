تحرير عدن: انتصار طوى صفحة أطماع إيران.. ونقطة انكسار

بسام عبدالسلام (عدن)

يمثل الـ 27 من رمضان في مدينة عدن، جنوب اليمن، انطلاقة جديدة ويوما خالدا سيتذكره الأهالي على مر العصور وسيدونه التاريخ بأحرف من ذهب عقب انتصار المدينة على ميليشيات الحوثي وحليفها المخلوع صالح بمساندة من الأشقاء في دول التحالف العربي بمقدمتهم السعودية والإمارات.

ورغم ما عاشه أبناء المدينة من أوجاع وآلام الحرب الظالمة على يد الميليشيات الانقلابية فإن ذكرى الانتصار وفرحته كان لها وقعها على كل أهالي عدن الذين خرجوا للاحتفال بدحر الميليشيات في أواخر شهر رمضان المبارك ليمثل بداية لطي صفحات معانات الانتهاكات والجرائم البشعة التي عاشتها المدينة خلال فترة 4 أشهر من احتلالها.

وعبرت قيادات عسكرية وسياسية عن عظمة هذا الإنجاز الذي جاء بمساندة الأشقاء في دول التحالف العربي وتضحياتهم الجسيمة التي لن تنسى وستظل محفورة في ذاكرة التاريخ على مر العصور.

وأكد اللواء الركن فضل باعش قائد قوات الأمن الخاصة في عدن، ولحج، وأبين، والضالع، أن يوم 27 رمضان عام 2015 يمثل ذكرى تاريخية خالدة لتحرير عدن من المد الإيراني، التي مثلت نقطة انكسار لتلك الطموحات والآمال الإيرانية وأذنابها بالمنطقة.