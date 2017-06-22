ألونسو ينتظر عقوبات في باكو



تاريخ النشر: الخميس 22 يونيو 2017 لندن (رويترز) ينتظر فرناندو الونسو سائق مكلارين مزيداً من العقوبات في سباق جائزة اذربيجان الكبرى الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا-1 مطلع الأسبوع بسبب مشكلات في وحدة الطاقة بمحرك هوندا. وقال ألونسو قبل سباق باكو «لا يخفى على أحد أننا نتوقع أن يكون هذا السباق صعباً»، وأضاف السائق الإسباني «بعد مشكلات وحدة الطاقة من الأرجح أننا سنتعرض لعقوبة.. وطبيعة الحلبة الضيقة والمسارات المستقيمة السريعة والمنعطفات الضيقة يجعل تخطي المنافسين صعبا»، وتابع «ورغم ذلك.. فمن المؤكد أن المهمة ليست مستحيلة.. وسنواصل القتال كما نفعل دائما». وانسحب الونسو، بطل العالم مرتين مع رينو عامي 2005 و2006، من سباق كندا في 12 يونيو الجاري بسبب عطل بوحدة الطاقة وهو في المركز العاشر. وقال حينها «سنكون آخر المنطلقين على الأرجح في باكو».