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المصنف الأول يسقط في بطولة كوينز كلوب

مواري.. «لطمة الـ 90»
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تاريخ النشر: الخميس 22 يونيو 2017

لندن (رويترز)

ودع البريطاني أندي موراي المصنف الأول على العالم والفائز بلقب بطولة كوينز كلوب خمس مرات، البطولة من الدور الأول، وفاز الأسترالي جوردان طومسون الذي شارك في البطولة بعد انسحاب الياز بيديني بسبب الإصابة في الرسغ، على موراي بنتيجة 7 6/‏ (4/‏7) و6.2/‏

وفي ظل درجات حرارة قاربت 38 داخل الملعب، خسر بطل ويمبلدون مرتين 7-6 و6-2 أمام الأسترالي جوردان طومسون المصنف 90 عالمياً في أول مبارياته على الملاعب العشبية بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة.

في البداية، كان من المقرر أن يواجه مواطنه ألياش بيدين، ولكنه انسحب بسبب إصابة في المعصم ليشارك طومسون (23 عاماً) بدلاً عنه.

وخسر موراي مباراة واحدة على الملاعب العشبية منذ صيف 2014، أمام السويسري روجر فيدرر في نصف نهائي بطولة ويمبلدون 2015، ولكنه بدا غير مرتاح داخل الملعب، وارتكب أخطاء متعددة، خاصة باستخدام الضربات الأمامية.

وبعدما حسم طومسون، الذي تأهل لنهائي بطولة سوربيتون ضمن سلسلة بطولات التحدي الأسبوع الماضي، المجموعة الأولى مضى في طريقه للفوز بالمباراة أمام عشرة آلاف متفرج. ... المزيد
     
 

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