«دبي الرياضي» يدعم استضافة مونديال القفز بالمظلات

دبي (الاتحاد)
أكد مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي دعمه استضافة بطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء التي تستضيفها الدولة من 25 نوفمبر إلى الأول ديسمبر من العام الجاري بمشاركة 300 قافز من 25 دولة، مشيراً إلى أن دبي ستواصل استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وإضافة المزيد إلى برنامج الفعاليات الرياضية السنوي الذي يزداد بشكل مستمر بعدد الفعاليات ومستوى البطولات، وذلك بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني والعشرين لمجلس الإدارة الذي عقد ظهر أمس الأول، برئاسة مطر الطاير نائب رئيس المجلس.
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واطلع الاجتماع على خطط العمل في تطوير منشآت استضافة مباريات مجموعتي دبي في كأس آسيا 2019، وهما استاد آل مكتوم في نادي النصر واستاد راشد في نادي شباب الأهلي دبي، والتأكيد على إنجاز العمل وفق أفضل المواصفات وبالتعاون مع بلدية دبي والأندية واللجنة المنظمة للبطولة وضمن الخطة الزمنية الموضوعة، بالإضافة إلى خطط إنشاء مقر نادي شباب الأهلي دبي، وكذلك الاطلاع على تقرير لجنة الاستثمار والمشروعات في مجلس دبي الرياضي الذي يتضمن عرضاً على ما تم إنجازه وعلى خطط إنجاز المشاريع المعتمدة من مجلس الإدارة، والتوصيات الخاصة بتلك المشاريع، كما تم الاطلاع على عروض توضيحية قدمتها الشركات وبيوت الخبرة العاملة في تنفيذ وتطوير المشاريع.
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كمت اطلع على التقارير والمراسلات الواردة من الأندية واتخذ القرار المناسب بشأن كل منها، وأكد على الاستعداد الأمثل للأندية للموسم الرياضي المقبل وتحقيق التميز من الناحية الرياضية، ومن ناحية تحفيز قطاع الاستثمار في كل نادٍ والاستفادة التامة من موارد النادي ومنشآته.
واطلع مجلس الإدارة على المخاطبات مع المؤسسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية حول التعاون مع المجلس وتأسيس مقرات لها في دبي، وكذلك استضافة الاجتماعات واللقاءات الدولية والاستفادة مما يتوفر في دبي من منشآت رياضية وسياحية وخدمية في جميع المجالات، وتم التأكيد على تعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية، والعمل على إضافة الفعاليات ذات الصدى العالمي والأثر على نشر وتطوير الرياضة في الدولة من أجل إضافتها إلى أجندة الفعاليات الرياضية السنوية في المجلس.