«دبي الرياضي» يدعم استضافة مونديال القفز بالمظلات

دبي (الاتحاد)

أكد مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي دعمه استضافة بطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء التي تستضيفها الدولة من 25 نوفمبر إلى الأول ديسمبر من العام الجاري بمشاركة 300 قافز من 25 دولة، مشيراً إلى أن دبي ستواصل استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وإضافة المزيد إلى برنامج الفعاليات الرياضية السنوي الذي يزداد بشكل مستمر بعدد الفعاليات ومستوى البطولات، وذلك بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني والعشرين لمجلس الإدارة الذي عقد ظهر أمس الأول، برئاسة مطر الطاير نائب رئيس المجلس.

وأشاد مطر الطاير بنتائج اجتماع المجلس مع رؤساء مجالس إدارات أندية وشركات كرة القدم بدبي، وتم فيه مناقشة واعتماد العديد من المواضيع المهمة ومن بينها إلغاء تفريغ اللاعبين المحترفين من عملهم الوظيفي اعتباراً من موسم 2018 - 2019 والهيكل التنظيمي المعتمد والموازنات وتعزيز قطاع الاستثمار لدى الأندية، كما ثمن تعاون رؤساء مجالس إدارات الأندية مع المجلس لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي بدبي وتطبيق المبادرات والبرامج واللوائح التي يضعها المجلس لتطوير العمل، وتطبيق الحوكمة وتحفيز الأندية على الاستثمار لتعزيز مواردها.

واطلع الاجتماع على خطط العمل في تطوير منشآت استضافة مباريات مجموعتي دبي في كأس آسيا 2019، وهما استاد آل مكتوم في نادي النصر واستاد راشد في نادي شباب الأهلي دبي، والتأكيد على إنجاز العمل وفق أفضل المواصفات وبالتعاون مع بلدية دبي والأندية واللجنة المنظمة للبطولة وضمن الخطة الزمنية الموضوعة، بالإضافة إلى خطط إنشاء مقر نادي شباب الأهلي دبي، وكذلك الاطلاع على تقرير لجنة الاستثمار والمشروعات في مجلس دبي الرياضي الذي يتضمن عرضاً على ما تم إنجازه وعلى خطط إنجاز المشاريع المعتمدة من مجلس الإدارة، والتوصيات الخاصة بتلك المشاريع، كما تم الاطلاع على عروض توضيحية قدمتها الشركات وبيوت الخبرة العاملة في تنفيذ وتطوير المشاريع.

واطلع مجلس الإدارة على تقارير اللجان الدائمة وفرق عمل المبادرات، حيث تم عرض تقرير لجنة المرأة والرياضة وخطط عملهم لزيادة أعداد السيدات اللواتي يمارسن الرياضة، وتنظيم الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاطلاع على تقرير لجنة التطوير الرياضي الذي تضمن برامج اللجنة للفترة المقبلة والاستعدادات لتنظيم النسخة الثانية عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي المقرر ديسمبر المقبل.

كمت اطلع على التقارير والمراسلات الواردة من الأندية واتخذ القرار المناسب بشأن كل منها، وأكد على الاستعداد الأمثل للأندية للموسم الرياضي المقبل وتحقيق التميز من الناحية الرياضية، ومن ناحية تحفيز قطاع الاستثمار في كل نادٍ والاستفادة التامة من موارد النادي ومنشآته.

واطلع مجلس الإدارة على المخاطبات مع المؤسسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية حول التعاون مع المجلس وتأسيس مقرات لها في دبي، وكذلك استضافة الاجتماعات واللقاءات الدولية والاستفادة مما يتوفر في دبي من منشآت رياضية وسياحية وخدمية في جميع المجالات، وتم التأكيد على تعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية، والعمل على إضافة الفعاليات ذات الصدى العالمي والأثر على نشر وتطوير الرياضة في الدولة من أجل إضافتها إلى أجندة الفعاليات الرياضية السنوية في المجلس.