«آيريس» يستضيف معرض العقارات البرتغالي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المعرض الدولي للعقارات والاستثمار «ايريس» الذي سيعقد دورته التاسعة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة بين 2 و4 نوفمبر 2017 عن استضافة معرض العقارات البرتغالي.

وقال منظمو المعرض في بيان أمس، إن البرتغال تعد وجهة مثالية وآمنة لمستثمري العقارات، حيث تتمثل أسباب ارتفاع رأس المال للعقارات البرتغالية بانخفاض التمويل والطلب الكبير على العقارات الجديدة ونمو التسعير المعتدل والاستقرار السياسي وقلة التقلبات لعملة اليورو وفرص تطوير أو تجديد تجارة العقارات.

وحصلت البرتغال على جائزة أفضل برنامج للإقامة على الصعيد العالمي في عامي 2015 و2016 المقدمة من قبل برنامج الإقامة العالمي، نظراً لنظام التأشيرات الذهبية الذي يقدم مزايا مهمة للمستثمر وعائلته منها، حرية السفر والعمل والعيش والدراسة في جميع الدول الأوروبية بالإضافة إلى تسريع عملية الحصول على الجنسية البرتغالية، حيث بإمكان المستثمر الحصول على الجواز البرتغالي بعد 6 سنوات.

وقال تياجو كامارا مدير عمليات «توب انفيستور فيزا»: «تصل نسبة المرشحين لبرنامج الفيزا الذهبية عن طريق الاستثمار في العقارات البرتغالية إلى 97% حيث تبلغ قيمة الحد الأدنى للاستثمارات إلى 280.000 يورو والتي لها عوائد كبيرة على المستثمرين، ومن أصل 4578 تصريحاً صادراً وصل عدد الرخص للاستثمار في الممتلكات إلى 4314 وعدد الرخص لنقل رأس المال إلى 257 و7 رخص للأنشطة التجارية التي أتاحت فرص عمل. ويبلغ مجموع الاستثمارات 2.8 مليار يورو منها 2.53 مليار يورو لاستثمارات الممتلكات».

وأضاف تياغو: «للاستثمار في البرتغال فوائد عديدة منها تحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين تصل إلى 12% سنوياً، وخصوصاً في المدن الرئيسة، مثل لشبونة واوبورتو وجارف. عند اختيار الاستثمار في العقارات التي يمكن أن تنتج عوائد مرتفعة على الاستثمار بالإيجارات والاستفادة من السوق والاستثمار باستراتيجية الدخول-الخروج التي لها عوائد عالية». ومن المقرر أن يستضيف معرض «ايريس» أهم المطورين العقاريين في البرتغال والاستشاريين في مجال الإقامة والجنسية بدعم من السفارة البرتغالية في دولة الإمارات لتقديم فرص استثمارية قيمة للمستثمرين الإماراتيين ومختلف الجنسيات.

ومن جانبه، قال أنطوان جورج المدير التنفيذي لشركة«دوم» للمعارض، الشركة المنظمة لمعرض «ايريس»: يسرنا أن نستضيف معرض العقارات البرتغالي كجزء أساسي من معرض «ايريس» 2017. ويتركز هدفنا على التعريف بالسوق العقاري البرتغالي للوصول إلى المستثمرين المحليين والعالميين، ولقد شهد السوق البرتغالي ازدهارا ملحوظا هذا العام بعد الركود الذي شهده السوق البرتغالي خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وخلال الدورة الماضية من معرض «ايريس» بلغ حجم الصفقات 180 مليون دولار بمشاركة 92 عارضاً من 24 دولة، وبزيارة نحو 8521 مستثمراً من 73 جنسية. ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات العقارية المشاركة في معرض «ايريس 2017» إلى 125 عارضاً من 30 دولة بهدف استقطاب نحو 15000 مستثمر، ويعد المعرض منصة مثالية للقاء المستثمرين والمؤسسات بوكلاء العقارات والسماسرة والشركاء من دولة الإمارات والمملكة السعودية والهند وباكستان ومصر وكندا والمغرب والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.