643.7 مليار درهم قيمة الشيكات المنفذة عبر مقاصة الإمارات خلال 5 أشهر

أبوظبي(وام)

بلغ عدد الشيكات التي جرى التعامل معها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات 12.922 مليون شيك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 بقيمة إجمالية قدرها 643.7 مليار درهم.

وأظهرت البيانات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس، أن قيمة الشيكات المرتجعة منذ يناير وحتى نهاية مايو الماضي وصلت إلى 28.9 مليار درهم تشكل 4.5% فقط من القيمة الإجمالية للشيكات خلال تلك الفترة فيما وصل عددها نحو 546 ألف شيك تعادل 4.2% من العدد الإجمالي للشيكات التي دخلت نظام المقاصة باستخدام صورها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وطبقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، فإن القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 انخفضت بقيمة 2.3 مليار درهم وبنسبة 7.3% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016 التي بلغت فيها 31.22 مليار درهم تقريبا. وعلى المستوى الشهري، تراجعت حصة الشيكات المرتجعة عبر نظام مقاصة الإمارات إلى 4.1% وبقيمة 5.46 مليار درهم من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى مقاصتها خلال شهر مايو والبالغة 133.4 مليار درهم مقارنة مع 4.5% وبقيمة 5.7 مليار درهم من قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها في شهر أبريل والبالغة 127.4 مليار درهم.

وانخفض عدد الشيكات المرتجعة إلى 107.7 ألف شيك خلال شهر مايو مقارنة مع 108 آلاف شيك في أبريل وتراجعت حصة الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة إلى 4% في مايو مقارنة مع 4.2% في أبريل.