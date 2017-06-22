643.7 مليار درهم قيمة الشيكات المنفذة عبر مقاصة الإمارات خلال 5 أشهر

أبوظبي(وام)
بلغ عدد الشيكات التي جرى التعامل معها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات 12.922 مليون شيك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 بقيمة إجمالية قدرها 643.7 مليار درهم.
وأظهرت البيانات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس، أن قيمة الشيكات المرتجعة منذ يناير وحتى نهاية مايو الماضي وصلت إلى 28.9 مليار درهم تشكل 4.5% فقط من القيمة الإجمالية للشيكات خلال تلك الفترة فيما وصل عددها نحو 546 ألف شيك تعادل 4.2% من العدد الإجمالي للشيكات التي دخلت نظام المقاصة باستخدام صورها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
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وانخفض عدد الشيكات المرتجعة إلى 107.7 ألف شيك خلال شهر مايو مقارنة مع 108 آلاف شيك في أبريل وتراجعت حصة الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة إلى 4% في مايو مقارنة مع 4.2% في أبريل.