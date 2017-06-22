44 ألف زائر في الأسبوع الأول لمعرض «ليالي رمضان»

الشارقة (الاتحاد)

قال سيف محمد المدفع رئيس مركز إكسبو الشارقة، إن معرض ليالي رمضان أصبح واحداً من أبرز المعارض التي ينظمها إكسبو الشارقة، إذ وصل عدد زواره في الأسبوع الأول على انطلاقته إلى 44.666 زائراً بنمو قدره 108% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد في أسبوعه الأول 21.405 زوار.

أكد، في بيان أمس، أن تنظيم «معرض ليالي رمضان» للعام الـ31 على التوالي واستمرار مسيرته بهذا الزخم المتنامي، يرجع إلى النجاح الباهر الذي حققه المعرض في دوراته السابقة، والتي جعلته من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تدعم قطاعي تجار التجزئة والسياحة في الإمارة والعديد من القطاعات الأخرى.

أضاف المدفع أن «ليالي رمضان» بات إحدى أهم الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى برضا وإعجاب الزوار من عائلات وسياح وأفراد، وكذلك بثقة كل الجهات المشاركة في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص، وتحديداً تجار التجزئة وشركات السياحة والسفر وغيرهم.

واعتبر المدفع أن المعرض بات أحد أهم الأحداث على جدول الفعاليات التي يُنظمها المركز سنوياً بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في إطار سعي الجانبين الدؤوب للمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة ومميزة للعيش وللسياحة ولممارسة الأعمال، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتحقيق التنمية المستدامة على كل الصعد الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة.