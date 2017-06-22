«اقتصادية دبي» تستقبل 518 اقتراحاً إلكترونياً

دبي (الاتحاد)

‬كرمت ‬«اقتصادية ‬دبي» ‬45 ‬مقترحاً ‬من ‬موظفي «‬اقتصادية ‬دبي» ‬والمتعاملين ‬الخارجيين ‬من ‬أصحاب ‬الاقتراحات ‬المطبقة‭ ‬والمجدية ‬الذين ‬تقدموا ‬بأفكار ‬واقتراحات ‬من ‬خلال ‬البوابة ‬الإلكترونية ‬الموحدة ‬لحكومة ‬دبي ‬أو ‬مجلس ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬الذكي. ‬وتأتي ‬هذه ‬الخطوة ‬في ‬إطار ‬حرص ‬اقتصادية ‬دبي ‬على ‬إسعاد ‬المتعاملين ‬والموظفين، ‬وتقدير ‬وتثمين ‬جهود ‬أصحاب ‬الفكر ‬والمبدعين ‬الهادفة ‬إلى ‬تطوير ‬بيئة ‬العمل، ‬وتعزيز ‬جودة ‬الخدمات ‬المقدمة ‬لمختلف ‬شرائح ‬المجتمع.

وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام «اقتصادية دبي»: «تولي (اقتصادية دبي) اهتماماً كبيراً لنظام الاقتراحات وتشجع موظفيها والجمهور على تقديم الاقتراحات بشكل دائم. وتظهر الأرقام ارتفاع عدد الاقتراحات المقدمة عبر النظام بشكل ملموس، حيث بلغت 716 في عام 2016، ووصلت إلى 518 اقتراحاً خلال النصف الأول من عام 2017. كما بلغ عدد الأفكار المقدمة لاقتصادية دبي عبر مجلس محمد بن راشد الذكي أكثر من 1011 فكرة». وأضاف إبراهيم: «تحرص (اقتصادية دبي) على المشاركة بالأفكار المبدعة في الجوائز العالمية والمحلية، وقد حصدت (اقتصادية دبي) مؤخراً جائزة أفكار عربية عن مبادرة ترميم في فئة مبادرة الخير. وبدورنا ندعو ونرحب بجميع الاقتراحات والأفكار من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة لحكومة دبي أو مجلس محمد بن راشد الذكي أو النظام الورقي بتعبئة نموذج الاقتراحات وبيان تفصيل الاقتراح، ومن ثم إعادة إرساله إما حضوراً أو عبر البريد». وشمل الحفل تكريم القطاعات والمؤسسات المتميزة في تطبيق الاقتراحات في اقتصادية دبي، بالإضافة إلى تكريم مسؤولي الاقتراحات وتخصيص جائزة لأفضل مسؤول اقتراحات.

وثمن فريق الاقتراحات جميع الأفراد الذين أسهموا في تقديم الاقتراحات المتميزة التي تعمل على تحسين الخدمة المقدمة وتطوير العمل الحكومي، سواءً عبر بوابة الاقتراحات الموحدة لحكومة دبي أو مجلس محمد بن راشد الذكي.

وأشار إبراهيم إلى أن تقييم الاقتراحات يتم بناء على معايير محددة، منها تأثير الاقتراح في حال تطبيقه، سواء من المردود المادي أو المعنوي.

درجة التطوير والتحسين في الإجراءات والخدمات المقدمة للمتعاملين.

ومدى الإبداع والابتكار، وسهولة تطبيق الاقتراح من حيث التكلفة أو الموارد البشرية.