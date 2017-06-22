أسعار الأغذية في أبوظبي ترتفع %0.3

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في إمارة أبوظبي خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان بنسبة 0.3%، مقارنة بالأسبوع الثالث، بحسب تقرير لمركز الإحصاء أبوظبي.

وبين التقرير أنه على مستوى المناطق، انخفض الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في منطقة أبوظبي بنسبة 0.3%، بينما ارتفع بنسبة 0.3% في منطقة العين وانخفض في منطقة الظفرة بنسبة 0.1%. وأوضح أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في الأسبوع الرابع من شهر رمضان مقارنة بالأسبوع الثالث من شهر رمضان الحالي، فقد ارتفعت أسعار «منتجات الأغذية المصنفة تحت بند آخر» بنسبة 3.1%، وارتفعت أسعار السكر، والمربى، والعسل، والشوكولاتة، والحلوى بنسبة 2.2%، كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم بنسبة 0.9%.

وأوضح مركز الإحصاء - أبوظبي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في إمارة أبوظبي بنسبة 0.4% خلال الربع الرابع من رمضان مقارنة بالفترة نفسها من شهر مايو الماضي.

وعلى مستوى المناطق، فقد انخفضت الأسعار في كل من منطقة أبوظبي بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت الأسعار في كل من منطقة العين بنسبة 2.2% ومنطقة الظفرة 3.0%.

وأشار المركز إلى أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الرابع من رمضان مقارنة بفترة الأساس مايو 2017، هي مجموعة «الأسماك والأغذية البحرية» بنسبة 10.5%، ومجموعة «المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه والبقوليات» بنسبة 6.9%. وأشار مركز الإحصاء - أبوظبي بأن الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية يعد أحد أهم المؤشرات الإحصائية لمساعدة متخذي القرار والمؤسسات الرقابية على مراقبة الأسعار الرمضانية خلال الشهر الكريم لما فيه مصلحة المستهلك، خاصة أنه يصدر أيضاً حسب المناطق الجغرافية، بحيث يحسب لكل منطقة معدل التغير النسبي الخاص بها خلال شهر رمضان ليكون معبراً تعبيراً دقيقاً عنها.

من هذا المنطلق، حرص مركز الإحصاء - أبوظبي على جمع أسعار تلك السلع قبل شهر رمضان، وكذلك خلال الشهر الكريم، ونشر مؤشرات الأسعار بشكل أسبوعي في شهر رمضان. وأكد المركز أنه تم تحديد مصادر جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية، كما روعي عند اختيار المصدر أن يكون مصدراً تمثيلياً، أي أنه يمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في كل منطقة من المناطق الثلاث في الإمارة خلال الشهر المبارك.