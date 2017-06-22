جمارك دبي: المؤشرات التنافسية تحفزنا دوماً للتفكير خارج الصندوق

دبي (الاتحاد)

ثمن سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، احتلال الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بسويسرا، مؤكداً أن هذا الإنجاز العالمي يعكس رؤية القيادة الرشيدة بجعل دولة الإمارات الأفضل عالمياً في جميع المجالات بحلول عام 2021.

جاء ذلك، خلال احتفالية أقامتها دائرة جمارك دبي بمناسبة تحقيق الإمارات لهذا الإنجاز العالمي، بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وعبد الله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية.

ولفت إلى أن المكانة المرموقة التي تتبوؤها دولة الإمارات عامة، وإمارة دبي خاصة، على خارطة العالم في مجال العمل الجمركي ومؤشرات التنافسية المختلفة، يحفزنا دوماً للتفكير خارج الصندوق باعتبارنا جزءاً من هذه المنظومة ولبنة في بناء هذا الصرح الكبير، مواكبة للوتيرة المتسارعة لخطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبني الابتكار ثقافة مؤسسية، والارتقاء بالعمل الحكومي لإسعاد الناس، وترسيخ قواعد اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة، واستشراف المستقبل، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن جمارك دبي، من خلال ما توفره من خدمات جمركية ذكية عالية المستوى وأنظمة تفتيش حديثة ومبتكرة، تسهم في تسهيل حركة المسافرين وتعزز التجارة الدولية.