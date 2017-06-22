«اقتصادية أبوظبي»: لجنة لدعم تمكين المرأة اقتصادياً

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، قراراً بتشكيل لجنة داخلية لتمكين المرأة في الاقتصاد، بهدف تفعيل دور الدائرة في دعم ريادة أعمال المرأة على مستوى الإمارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومن أهمها مؤسسة التنمية الأسرية ومجلس سيدات أعمال أبوظبي وغيرها.

وبناء على القرار يناط الى اللجنة العديد من المهام والمسؤوليات الرامية الى تفعيل دور الدائرة في دعم وتمكين المرأة في القطاع الخاص وتحديدا في ريادة الاعمال على مستوى إمارة أبوظبي لما من شأنه أن يسهم في الخروج بقرارات وتوصيات يتم رفعها الى متخذي القرار.

وتعمل اللجنة على تفعيل التواصل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي لدعم المرأة في قطاع الأعمال، وذلك بهدف تبني خطة استراتيجية خمسية تهدف إلى مشاركة متميزة للمرأة في ريادة الأعمال تستند بشكل رئيس إلى مرتكزات ومحددات رئيسة ترتبط بشكل مباشر بأهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.

وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن المرأة في مجتمع إمارة أبوظبي باتت تشكل مرتكزا رئيسا ومهما في منظومة الاقتصاد المحلي، حيث أصبحت عنصرا فاعلا في ريادة الأعمال من خلال نجاحها الملحوظ في دخول عالم الأعمال خلال السنوات الماضية.