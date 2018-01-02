الوجبات السريعة تسبب أمراض الكلى والقلب لدى الأطفال

رويترز

أظهرت دراسة بريطانية أن الأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة من المطاعم مرة في الأسبوع أو أكثر يعانون من تراكم الدهون على الكلى وتزيد عوامل الخطر لديهم للإصابة بأمراض القلب.

وكتب الباحثون، في دورية أمراض الطفولة، أن الدراسة -التي شملت أطفالاً في التاسعة والعاشرة من عمرهم- أظهرت أن الأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة عادة ما يستهلكون سعرات حرارية أكثر وفيتامينات أقل من أقرانهم الذين لا يترددون على مثل هذه المطاعم إلا نادراً أو لا يترددون عليها على الإطلاق.

وقالت أنجيلا دونين المعدة الرئيسية للدراسة «الاستهلاك المتكرر للوجبات السريعة قد يزيد مخاطر تعرض الأطفال في المستقبل لأمراض القلب والسكري من الدرجة الثانية بسبب زيادة الكوليسترول ال.دي.ال ودهون الجسم».

وقالت دونين، وهي باحثة في جامعة سان جورج بلندن، إن «مطاعم الوجبات السريعة تتزايد وكذلك الاستهلاك. فأكثر من نصف المراهقين يتردد أنهم يتناولون هذه الوجبات مرتين على الأقل في الأسبوع».

وأضافت أن خطر الوجبات السريعة على البالغين يتمثل في السمنة وأمراض القلب والسكري من الدرجة الثانية لكن لا يُعرف الكثير عن الخطر الذي يمكن أن تسببه هذه الوجبات على صحة الأطفال.