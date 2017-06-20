مقتل 22 عنصراً أمنياً بمواجهات مع «داعش» في أفغانستان

كابول (وكالات)

قتل 14 من أفراد قوات الأمن الأفغانية، أمس، في هجمات منفصلة بجنوب ووسط أفغانستان، بينهم ثمانية يعملون في قاعدة باجرام في إقليم باروان، كما قتل 8 من أفراد الشرطة باشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية والمئات ممن يشتبه في أنهم من مقاتلي تنظيم «داعش» في إقليم جوزجان الشمالي، بينما قتلت الشرطة متظاهراً لدى تنفيذها عملية لإزالة مخيم اعتصام.

وقال حاكم منطقة باجرام عبد الشكور قدسي، أمس: إن 8 حراس أمن من قاعدة باجرام الجوية، أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان، قتلوا، وجرح اثنان، إثر تعرض سيارتهم لهجوم قبيل الفجر. وأوضح أن الهجوم وقع على الطريق الرئيس قرب قرية شاه كاه، على بعد كيلومتر من القاعدة، مضيفاً أن الرجال كانوا في طريقهم للعمل. وأعلنت حركة «طالبان» عبر موقع الواتساب للرسائل مسؤوليتها عن الهجوم.

من جهة أخرى، أفاد قدسي بأن القوات الأمنية الأفغانية اعتقلت بعد ساعات من الحادث في باجرام نفسها، فتى (16 عاماً)، كان يعتزم تنفيذ هجوم إرهابي بالقرب من قاعدة باجرام الجوية في الساعات الأولى من صباح أمس. وأضاف أن الصبي كان يرتدي سترة ناسفة، ويقف قرب بوابة القاعدة بهدف تفجير قافلة أجنبية. وأكد أنه تم رصد الصبي بمساعدة السكان المحللين، وقامت الشرطة باعتقاله.

وفي واقعة منفصلة، لقي 6 من شرطة الطرق السريعة حتفهم إثر اصطدام سيارتهم بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في إقليم هلمند بجنوب البلاد مساء أمس. وقال حاج عبد الأحد سلطانزوي: «لقد كانوا في دورية روتينية على طريق قندهار-هلمند السريع عندما اصطدمت سيارتهم بقنبلة».

إلى ذلك، قتل شخص أمس في صدامات خلال تنفيذ السلطات الأفغانية عملية لإزالة مخيم اعتصام أقيم احتجاجاً على تزايد الانفلات الأمني، في أحدث جولة عنف تهز كابول. ونفذت السلطات عملية غير معلنة بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء لإزالة الخيمة، مما تسبب بمواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة التي ردت بإطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء الأفغاني عبد الله عبد الله: «في هذا الحادث المؤسف، قتل شخص وجرح 6»، لكن منظمي التظاهرة تحدثوا عن مقتل متظاهرين اثنين، واعتقال 12 شخصاً.

من ناحية ثانية قال رئيس الإدارة المحلية بضاحية درزاب السابق رحمة الله حاشرأمس، إن 8 من الشرطة الأفغانية قتلوا وأصيب 30 آخرون باشتباكات بين قوات الأمن والمئات ممن يشتبه بأنهم من مقاتلي «داعش» في إقليم جوزجان. وأضاف أن المسلحين استولوا على خمسة مراكز أمنية وست قرى في شرق وجنوب شرق مركز المقاطعة.