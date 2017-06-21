مقديشو (وكالات)







قتل 16 شخصاً على الأقل في تفجير سيارة مفخخة استهدفت مبنى حكومياً في العاصمة الصومالية مقديشو، وتبنته حركة «الشباب» الإرهابية، كما ذكرت وزارة الأمن الصومالية. وقال عدد من المصادر المحلية، إن رجلاً كان يقود حافلة صغيرة محشوة بالمتفجرات، تمكن من اقتحام بوابة مكاتب منطقة واداجير، جنوب العاصمة الصومالية. وأوضح عمر ادان، أحد مسؤولي الأمن المحليين، أن «حراس الأمن حاولوا التدخل، لكنه تمكن من المرور وتفجير الحافلة».



وأشار المتحدث باسم وزارة الأمن أحمد محمود محمد، في تصريح صحفي، إلى أن «أكثر من 10 أشخاص قتلوا في الانفجار». وأضاف أن «معظم الضحايا هم مدنيون كانوا قد ذهبوا إلى مكاتب المنطقة من أجل بعض الخدمات».

وأوضح المسؤول الأمني الآخر عبدي جليبي أنه حصل على تأكيد يفيد بأن أكثر من 18 شخصا قد أصيبوا، موضحا أن بعض الجثث «احترقت بالكامل حتى بات متعذراً التعرف إليها، فيما تمزقت جثث أخرى». من جانبه، أوضح المتحدث باسم مكتب رئيس بلدية مقديشو عبد الفتاح عمر هالاني، أن الانفجار دمر مبنى بلدية منطقة واداجير، وأكثر من 10 سيارات.



وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة «الشباب» الإرهابية، «كان هجوماً انتحارياً بسيارة ملغومة في مبنى بمنطقة واداجير يعمل فيه مسؤولون صوماليون وموظفوهم، لقي مسؤولون حكوميون وموظفوهم حتفهم في موقع الهجوم، سنبلغكم بعدد القتلى في وقت لاحق».

وقتل الأربعاء الماضي 18 شخصاً على الأقل خلال الهجوم على مطعمين مجاورين في مقديشو شنتهما مجموعة تضم 6 من عناصر حركة «الشباب».