1146 وفاة و167 ألف إصابة بالكوليرا في اليمن

صنعاء (الاتحاد)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 1146 حالة وذلك منذ تفشي المرض أواخر أبريل الماضي.

وأضافت في بيان نشرته على حسابها على موقع «تويتر» أن حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا بلغت 166976 حالة تقول مصادر طبية رسمية في صنعاء أن معظمها تماثل للشفاء وإن الإصابات الحالية المؤكدة تقدر بأكثر من 500 حالة.

ودعت الأمم المتحدة الأسبوع الفائت المجتمع الدولي إلى توفير الدعم للمنظمات الإنسانية لمواجهة الكوليرا في اليمن حيث يهدد خطر المجاعة 17 مليون شخص، أي نحو ثلثي سكان البلد الغارق في الصراع منذ مطلع 2015.

وقالت منظمة اليونيسف، ليل الاثنين الثلاثاء، إنها تواصل جهودها لمكافحة الكوليرا‬ في اليمن‬ من خلال توفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحلية الأكثر تضرراً بالمرض الذي عادة ينجم عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة.

وأوضحت أنها تدعم أكثر من 512 زواية إرواء لحالات الإسهالات المتوسطة و27 مركزا علاجيا للحالات الحرجة لمواجهة ‫الكوليرا‬ في اليمن.

وأقامت منظمة الصحة العالمية 144 مركزا لعلاج الاسهال و206 مواقع لمعالجة التجفاف ونحو الفي سرير لمعالجة مرض الكوليرا.

وصرح المتحدث باسم المنظمة الدولية طارق جزاريفيتش للصحافيين في جنيف، أن موظفي الرعاية الصحية في اليمن لم يتلقوا أي رواتب منذ أشهر، ولذلك فقد بدأت منظمة الصحة العالمية واليونسيف بدفع حوافز لعدد من الأطباء والممرضين لتشجيعهم على عدم طلب اجور من المرضى المحتاجين.