هجوم القدس.. «حماس» أم «داعش»؟!

أماندا إيريكسون*

إن الوقائع ليست محل نزاع، ففي يوم الجمعة، شنت مجموعة صغيرة من الأفراد هجوماً بالقرب من المدينة القديمة في القدس. وباستخدام أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، تمكنوا من قتل شرطية وإصابة ثلاثة آخرين.

لكن ما حدث بعد ذلك كان مصدراً للجدل. فبعد ساعات قليلة، أعلن تنظيم «داعش»، في بيان نقلته وكالة «أعماق»، ذراعه الإعلامي، مسؤوليته عن الهجوم، قائلاً إن «جنود الخلافة» قاموا بشن «عملية مباركة على تجمع من اليهود»، كما أعطى التنظيم أسماء المهاجمين الثلاثة وهم «أبو البراء المقدسي وأبو حسن المقدسي وأبو رباح المقدسي» ووعدت المنظمة الإرهابية بتنفيذ المزيد من العمليات المماثلة في إسرائيل.

غير أن «حماس» رفضت، بعد دقائق، هذا التأكيد. وقالت الجماعة المسلحة إن أحد المهاجمين كان من أعضائها، بينما ينتمي الآخران إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وكلاهما من الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تقاتل الاحتلال الإسرائيلي. وكتب «عزت الرشق» مسؤول «حماس» على تويتر «إن الشهداء الأبطال الثلاثة الذين نفذوا عملية القدس لا علاقة لهم بتنظيم داعش، وأنهم ينتمون إلى حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

وقد قام ثلاثة شباب فلسطينيين، حسب الشرطة الإسرائيلية، بتنفيذ عمليتين في القدس، إذ أطلق اثنان من الثلاثة النيران على قوات الأمن الإسرائيلية في شارع السلطان سليمان، بينما قام الثالث بطعن شرطية من حرس الحدود في رقبتها بباب العمود، قبل أن تلفظ أنفاسها في المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الذي أجراه أثبت أن المهاجمين الثلاثة، والذين قتلوا في مكان الحادث، كانوا من سكان الضفة الغربية. وأضاف مسؤولون أن اثنين منهم (وهما مراهقين) جاؤوا من قرية بالقرب من رام الله.