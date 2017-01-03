«الجامعة» تندد بتدخلات إيران

القاهرة (وكالات)

أدانت جامعة الدول العربية أمس الهجوم المُسلح الذي استهدف مركز التأهيل والاصلاح في «جو» بالبحرين. وأعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان عن تضامن الجامعة الكامل مع القيادة البحرينية في حربها على الإرهاب وفي رفضها للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، واستنكر إصرار بعض القوى الإقليمية وعلى رأسها إيران التدخل في شؤون الدول العربية وإثارة الاضطرابات بها عبر تصدير خطاب طائفي بغيض ومرفوض.

وشدد على أن هذا النهج يُزعزع من ثقة الدول العربية في إمكانية إقامة علاقات طبيعية وبناءة مع إيران تقوم على حسن الجوار والاحترام المُتبادل.