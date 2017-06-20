جولة أبوظبي 25 نوفمبر.. وعودة ألمانيا وفرنسا

برلين(د ب أ)



عاد سباقا جائزة ألمانيا الكبرى وجائزة فرنسا الكبرى إلى أجندة بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بموجب قائمة السباقات المشاركة في الموسم المقبل والتي نشرها الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا».



وينتظر سباقا جائزة الصين الكبرى وجائزة سنغافورة الكبرى تأكيد أصحاب الحقوق التجارية الجدد «ليبرتي ميديا»، بينما خرج سباق جائزة ماليزيا الكبرى من الأجندة بعد 19 عاماً من المشاركة، وفقاً لما أعلنه «فيا» عقب اجتماع المجلس العالمي لسباقات السيارات في جنيف.



وكما جرت العادة يبدأ الموسم عبر سباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن يوم 25 مارس، وينتهي في أبوظبي بعد ثمانية أشهر، وتحديداً في 25 نوفمبر 2018

ونظمت ألمانيا مؤخراً سباق الجائزة الكبرى كل عامين، بسبب الأزمات المالية هناك، وسيستضيف مضمار هوكنهايم السباق في 22 يوليو، علماً بأنها ستكون النسخة الأخيرة على هذه المضمار حيث ينتهي التعاقد مع سلسلة سباقات فورمولا-1 في 2018

