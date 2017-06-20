بطل أبوظبي يضيق الخناق على صدارة سباق الجولف

دبي (الاتحاد)







قلص الإنجليزي تومي فليتوود الفارق عن الإسباني سيرجيو جارسيا متصدر ترتيب (السباق إلى دبي) للجولة الأوروبية للجولف، ليصبح الفارق 137.235 نقطة فقط، بعد أداء ممتاز من اللاعب الإنجليزي في نادي إرين هيلز للجولف، حيث احتل المركز الرابع في ثاني ظهور له في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للجولف.



ويستمر حامل لقب بطولة أبوظبي أتش أس بي سي، بتقديم أداء باهراً في موسم 2017، حيث كان ضمن الخمسة الأوائل في آخر خمس بطولات هذا الموسم، وحقق المركز الرابع في البطولة الأميركية المفتوحة في ويسكونسن بعد ما أحرز مجموع 72 ضربة في الجولة الأخيرة، بمجموع 11 تحت المعدل في ختام المنافسات، وتأخر بفارق خمس ضربات عن الأميركي بروكس كويكا الذي توج باللقب، ليضمن اللاعب نسبياً موقعاً له في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف خاتمة الجولة الأوروبية التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف نوفمبر المقبل، بمشاركة أفضل 60 لاعباً في موسم (السباق إلى دبي) للجولة الأوروبية.

ونجح فليتوود بعد أن غاب عن ست من أصل سبع بطولات كبرى، في تحقيق خطوة كبيرة، بعدما كسب 504.738 نقطة جعلته يعزز موقعه في المركز الثاني في (السباق إلى دبي) بمجموع نقاط إجمالي يبلغ 2.421.253 نقطة.



وتشارك الياباني هيديكي ماتسوياما والأميركي هارمان المركز الثاني بـ12 ضربة تحت المعدل، في حين تأخر فليتوود بضربة واحدة عنهما.

وحقق الأميركي باتريك ريد تقدماً كبيراً في (السباق إلى دبي)، بعدما أنهى البطولة في المركز 13 ليحصل على 182.284 نقطة، مما جعله يتقدم من المركز 104 إلى المركز 51، وأصبح مجموع نقاطه 297.074 نقطة، بما يجعله أكثر حرصاً على العودة للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية نوفمبر المقبل، للمرة الأولى منذ عام 2015.



وتشارك بيرند ويسبرجر وإدي بيبيريل المركز الـ 16 مع ستيف ستريكر ومات كوشار وشيز ريفي، وكسب كل منهما 140.421 نقطة، وانتقل ويسبرجر من المركز السابع إلى السادس في ترتيب السباق إلى دبي، حيث بلغ مجموعه 1.259.007 نقطة، في حين أن النتيجة كانت في مهمة بالنسبة لبيبيريل، الذي حصل على خطوة مهمة في البطولة، حيث تقدم من المركز 159 إلى 71، ليصل بذلك رصيده إلى 198.033 نقطة.



وحصل متصدر ترتيب السباق إلى دبي الإسباني جارسيا على 111.893 نقطة بعد أن تمسك بالمركز الـ21 ليصل مجموعه إلى 2.552.488 نقطة، وشاركه السويدي ديفيد لينجمرث نفس الموقع في البطولة ليتقدم من من المركز 190 إلى 95، بعدما رفع مجموعه إلى 146.354 نقطة.