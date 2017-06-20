اتحاد الكاراتيه يكرم بالهول بالحزام الأسود 6 دان

دبي (الاتحاد)







قام وفد من اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي يرافقه المهندس مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد، وفخر الدين عبد المجيد أمين عام الاتحاد والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد بزيارة راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل لتقديم الشكر له على الدعم الكبير الذي قدمه مجلس إدارة نادي الوصل للاتحاد باستضافته لفعاليات بطولة الدوري العالمي، «البريميرليج» للكاراتيه التي أقامها الاتحاد بدبي وتعد هذه البطولة إحدى الجولات العالمية التي يقيمها الاتحاد الدولي للعبة بالتعاون مع اتحادات الدول الأعضاء بالاتحاد والمعروف تميزها في التنظيم، و التي كانت قد اختتمت فعالياتها في نادي الوصل في فبراير الماضي 2017.



وقدم الوفد شكره مثمناً الاهتمام الذي قدمته إدارة الوصل للبطولة وتقديم التسهيلات وتسخير جميع مرافق النادي لإنجاح البطولة مما كان له الأثر الإيجابي الكبير في نفوس الوفود المشاركة في البطولة لتعكس تلك الصورة الرائعة والمشرفة للدولة بصفة عامة ودبي بصفة خاصة.

وأهدى اللواء الرزوقي شهادة الحزام الأسود 6 دان الفخري لراشد بالهول وهي الشهادة التي يمنحها الاتحاد الدولي للكاراتيه لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات والشخصيات المهمة الذين يقدون خدمات جليلة لرياضة الكاراتيه والميدالية الذهبية للبطولة، كما تم تكريم فريق العمل الوصلاوي محمد العامري المدير التنفيذي والمدير ونبيل عبد الكريم الفلاسي مدير قطاع الأنشطة الرياضية ومحمد الحمادي مدير الصالة الرياضية بنادي الوصل.