سلطان القاسمي يشكل مجلس إدارة مستشفى الشارقة للخيول

الشارقة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم «6» لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس إدارة مستشفى الشارقة للخيول.

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة المستشفى برئاسة الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وعضوية كل من سلطان خليفة اليحيائي نائباً للرئيس والدكتورة ميكي دي ريجيـك عضواً، على أن يعين الدكتور ويليام ريتشارد توينك مستشاراً لمجلس إدارة المستشفى، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

كما أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الإداري رقم «7» لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين.

ونص القرار الإداري على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور طارق سلطان أحمد بن خادم وعضوية كل من كلثم عبيد بخيت المطروشي، وحميد علي حميد العبار، وعبدالله إبراهيم بن نصار، وعبدالله إبراهيم علي صالح الزعابي، وعبدالغفور علي صالح الرئيسي، وبدرية عبيد سلمان عبيد السويدي، ومريم علي عبدالله الشحي، وحيدر طالب أربيع، على أن يوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.

كما أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الإداري رقم 8 لسنة 2017م بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، برئاسة الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد وعضوية كل من محمد عبدالرحمن القواضي، وأحمد حسن القاضي، وخليل محمد جمعة المنصوري، ولؤي سعيد علاي، ومحمد أحمد عبيد الكندي، وإبراهيم سعيد بغداد، وإبراهيم محمد النقبي، وعائشة أحمد عبدالله الحمودي.

ونص القرار على أن يوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وأن تكون مدة العضوية به ثلاث سنوات، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.