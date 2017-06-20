وفد «الآسيوي» يتفقد منشآت نادي الإمارات

رأس الخيمة (الاتحاد)







تفقد وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منشآت نادي الإمارات في إطار زيارته الودية التي تعكس العلاقات المتميزة بين الجانبين، حيث ضم الوفد باول لوزانوف، رئيس لجنة المسابقات، وكميل عضو مجلس إدارة اتحاد قيرغيستان ومراقب المباريات. وعقد مسؤولو نادي الإمارات اجتماعاً مع الوفد الآسيوي في صالة الاجتماعات الملحقة بالنادي بعد انتهاء الجولة، وثمنوا حرص الوفد على زيارة النادي وتفقد المنشآت، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لمسؤولي الاتحاد القاري تعبيراً عن التقدير للعلاقة الإيجابية بين الطرفين.