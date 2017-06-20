الاحترار المناخي يهدد زراعة البن في إثيوبيا

باريس (أ ف ب)
حذر معدو دراسة علمية من أن الاحترار المناخي قد يجعل حوالي 60 % من مناطق إنتاج البن في إثيوبيا غير صالحة لزراعة هذه الحبوب بحلول نهاية القرن الحالي.
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ويأتي حوالي 80 % من البن من مناطق حرجية توفر الظل الضروري له. ويزرع البن خصوصاً على ارتفاع يراوح بين 1200 و2200 متر مع حرارة مثالية تراوح بين 18 و22 درجة مئوية. وفي العقود الخمسة الأخيرة، ارتفع معدل الحرارة في إثيوبيا بحوالي 1.5 درجة مئوية.
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وقال جاستن موات، أحد معدي الدراسة في بيان صادر عن حدائق كيو «عدم التحرك قد يكون كارثياً على البن في إثيوبيا على المدى الطويل. اتخاذ القرارات المحددة والمستندة إلى العلم في الوقت المناسب أمر ضروري الآن، وفي العقود المقبلة لضمان استمرارية هذا القطاع».