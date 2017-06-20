طوكيو تنقل أكبر سوق أسماك في العالم بسبب التلوث

طوكيو (رويترز)







أعلنت حاكمة طوكيو أمس، بدء تنفيذ خطة موضوعة منذ فترة طويلة لنقل أكبر سوق للأسماك في العالم وأحد أهم المعالم السياحية في العاصمة اليابانية إلى جزيرة صناعية.



ويأتي قرار يوريكو كويكي، وزيرة الدفاع السابقة التي يعتبرها البعض منافسة قوية على منصب رئيس الوزراء في المستقبل، بعد عام من تعليقها نقل سوق تسوكيجي جراء مخاوف حيال وجود مستويات مرتفعة من المواد الكيميائية المسببة للسرطان في تربة الموقع الجديد.

وبموجب الخطة سيعاد تطوير السوق القديم ليكون معلماً سياحياً. وقالت كويكي، إن السوق سينتقل إلى تويوسو وهي منشأة مبنية حديثاً على جزيرة صناعية في خليج طوكيو بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تلوث التربة بمواد بينها البنزين. وكانت المنطقة فيما سبق تضم محطة للغاز.



وفي إشارة إلى القيمة السياحية لسوق تسوكيجي، الذي يبلغ عمره 80 عاماً، قالت كويكي، إن الموقع سيعاد تطويره خلال السنوات الخمس المقبلة، ويمكن للتجار الراغبين حينها أن ينتقلوا إليه ليكونوا نواة المنطقة السياحية المطورة المرتكزة على الترويج لثقافة الطعام. ويقصد عشرات الآلاف سنوياً أكشاك سوق تسوكيجي التي تعرض أنواعاً غريبة من الأسماك وأسماك التونة الضخمة والسوشي الطازج. وأوضحت كويكي أن خطة إعادة تطوير السوق وضعت بسبب قدم عهد منشآتها وتعرضها لهزة أرضية قوية.