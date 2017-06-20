«الوكالات المغادرة».. ساحة منافسة أوروبية بعد خروج بريطانيا

بروكسل (أ ف ب)







تخوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منافسة شديدة على استضافة وكالتين أوروبيتين ستغادران بريطانيا بعد بريكست ومعهما مئات الموظفين وعائلاتهم وما يرافق ذلك من عائدات اقتصادية. ويريد قادة الدول الأعضاء بأي ثمن تفادي فتح سوق مزايدات، وسيغتنمون فرصة القمة الأوروبية غداً الخميس في بروكسل لمحاولة تبني آلية توافقية للاختيار. واقترحت فرنسا مدينة ليل (شمالا) لاستضافة «الوكالة الأوروبية للدواء»، لكن المنافسة عليها تبدو محتدمة مع امستردام وكوبنهاغن وستوكهولم وبرشلونة. أما ألمانيا، فتريد أن تصبح فرانكفورت مقر «السلطة المصرفية الأوروبية» وسط منافسة باريس وبراغ. وبرزت كذلك مدن على غرار فيينا ودبلن ووارسو رشحتها بلدانها لاستضافة الوكالتين معاً.



وتنطوي الرهانات الاقتصادية على عناصر كفيلة تغذية الأطماع. وتتخذ «الوكالة الأوروبية للدواء» مقرها منذ 1995 في حي الأعمال «كاناري وورف» في لندن، وهي مكلفة الترويج للصحة العامة من خلال أنشطة تقييم وإشراف على العقاقير للاستخدام البشري والبيطري. وتوظف الوكالة حوالى 900 شخص وسجلت 30 ألف ليلة في الفنادق بفضل زوارها الكثر في عام 2015، بحسب وثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأنشئت «السلطة المصرفية الأوروبية» في 2011 واتخذت مقراً في لندن، وباتت معروفة عبر اختبارات الإجهاد التي تجريها على المصارف الأوروبية. وهي توظف حوالى 190 شخصاً، فيما يراكم زوارها حجوزات فندقية توازي حوالى 9000 ليلة سنوياً، بحسب الوثيقة نفسها. ووضع مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء آلية بمراحل عدة، تتيح لها توزيع النقاط على المدن المرشحة المرغوبة.

