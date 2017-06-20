«الاتحاد الوطني» يفوز بجائزة «الإنجاز في مجال الجودة»

أبوظبي (الاتحاد)







حصل بنك الاتحاد الوطني على الجائزة الأوروبية «الإنجاز في مجال الجودة» (الفئة الماسية) لعام 2017 من قبل الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة، وذلك تقديراً لإنجازات البنك المتعددة وتميزه في جودة الخدمات. تسلم الجائزة طارق أنجوم نائب الرئيس ومدير إدارة الجودة لدى بنك الاتحاد الوطني، وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة مؤخراً في لندن.



وقال أنجوم: «يستمر بنك الاتحاد الوطني في توفير أفضل الخدمات للعملاء في جميع القطاعات.

إننا سعداء بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، ونحن نفخر بأن بنك الاتحاد الوطني قد تم تكريمه على المستوى الدولي من بين العديد من المؤسسات والشركات المرموقة في مختلف المجالات».