مجلس «آرابتك» يعتمد زيادة رأس المال بـ1.5 مليار درهم

دبي (الاتحاد)







اعتمد مجلس إدارة شركة «آرابتك القابضة» عملية زيادة رأسمال الشركة بمقدار 1.5 مليار درهم، والذي تم بنجاح من خلال إصدار وتخصيص 1.5 مليار سهم جديد في رأسمال الشركة بقيمة درهم واحد لكل سهم جديد، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.



وقال البيان إن المجلس وافق خلال اجتماعه المنعقد أمس بدبي على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: «حدد رأسمال الشركة بمبلغ 6.1 مليار درهم موزعة على 6.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 1 درهم للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل»، ووافق مجلس الإدارة على إدراج جميع الأسهم الجديدة لدى سوق دبي المالي.

ووافق على تعديل البند 39- 3 من النظام الأساسي للشركة ليقرأ على النحو الآتي: «لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم، أو التي تتعلق بمنفعة خاصة بتعارض المصالح أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة، وفي حال كون عضو مجلس الإدارة يمثل شخصاً اعتبارياً تستبعد أسهم ذلك الشخص الاعتباري».



وأضافت أنه سيتم تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة وكل من يفوضه الرئيس التنفيذي باتخاذ كل القرارات والإجراءات المذكورة أعلاه، وكذلك تفويضه باتخاذ جميع القرارات اللازمة لاعتماد تخفيض رأسمال الشركة بإلغاء 4.6 مليار سهم من أسهم الشركة وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك وتعديل رأسمال الشركة لدى سوق دبي المالي.