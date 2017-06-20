مؤشر «أبوظبي الأول لانطباع أصحاب الثروات» يواصل ارتفاعه خلال يونيو

أبوظبي (الاتحاد)







أعلن بنك أبوظبي الأول عن أحدث نتائج «مؤشر انطباع أصحاب الثروات»، والذي سجل ارتفاعاً عند 1054.52 في يونيو الحالي مقارنة مع 1038.28 في مايو الماضي.



يشهد المؤشر نتائج إيجابية متواصلة، حيث سجل هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 1.56% وانخفاضاً في التضخم، وذلك وفقاً لمجلس ’مؤشر انطباع أصحاب الثروات‘، وساهمت عوامل رئيسية أخرى في تحقيق هذا الارتفاع، كتدفق السياح إلى دولة الإمارات، وخاصة القادمين من الصين، في الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار النفط و’مديري المشتريات‘ سلباً على المؤشر. وعلى الرغم من ذلك، ما زال التفاؤل في مجال الأعمال كبيراً، كما أن الشركات تتطلع نحو الاقتصاد الإماراتي بنظرة إيجابية.

وتم إطلاق «مؤشر انطباع أصحاب الثروات»، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شهر يناير 2017، بالتعاون مع شركة إيبسوس للدراسات والبحوث وشركة جنرالي للتأمين، وذلك بهدف قياس الانطباع السائد لدى المستثمرين الأثرياء في سوق الإمارات من منظورهم الشخصي والعملي، ويمثل مؤشراً لانطباعهم العام عن السوق بناءً على العوامل الأساسية والاقتصادية الراهنة.



واستندت نتيجة المؤشر إلى وجهات نظر لجنة تضم نخبة من رواد الفكر في هذا المجال، ويشكلون مجلس «مؤشر انطباع أصحاب الثروات» الذي يتألف من الخبراء والأثرياء بنسبة (60%). واعتمدت الدراسة على ثلاثة مجالات رئيسية شملت: التفاؤل الذي يشهده سوق الإمارات، توقعات النمو في المجالات ذات العلاقة، والخيارات الاستثمارية الشخصية. وتجمع هذه الدراسة ما بين المؤشرات الرئيسية للسوق، كالناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومؤشرات الأسهم وأسعار السلع الأساسية، إلى جانب المؤشرات لكل قطاع، بما في ذلك القطاع العقاري والسياحة والتجارة والتي تمثل ما نسبته (40%).