«دو» تطلق منشآتها الجديدة للبث الفضائي في منطقة القدرة

دبي (الاتحاد)







أطلقت شركة دو منشآتها الجديدة للبث الفضائي في منطقة القدرة في دبي، في مكان بعيد عن التجمعات العقارية التجارية والسكنية المخطط لها في المستقبل. وتغطي المنشأة الجديدة مساحة 75 ألف متر مربع، حيث أطلقتها الشركة بهدف تلبية المتطلبات المتزايدة لعملاء البث التلفزيوني، إضافة إلى ضمان تقديم خدمات مميزة مع التركيز على جودة الخدمة وتعزيز وسائل التحكم ومراقبة الخدمات التي يتم إرسالها من هناك.



وقد تم تصميم هذه المنشأة لاستيعاب 50 نظاما من أنظمة هوائيات محطات التلفزيون الأرضية مع احتوائها على مساحة إضافية للتوسع. ومن خلال محطتها للبث الفضائي، تقدم دو خدماتها لعملاء البث الإذاعي والتلفزيوني الإقليميين والدوليين.

وقد ازداد عدد القنوات التلفزيونية التي يتم إرسالها من محطة النقل الفضائي الحالية بنسبة 600% منذ إطلاقها في العام 2004.



وستلبي المنشأة الجديدة ذات المستوى العالمي في موقع القدرة، الطلب المتنامي من جانب القنوات التلفزيونية الفضائية على تبني أحدث التقنيات، حيث يحتوي الموقع الجديد على هوائيات أكبر تضمن مستويات إشارة قوية في الإرسال والاستقبال.

وقال أحمد المهيدب، نائب الرئيس لخدمات البث الإعلامي والتلفزيون في دو: «في ظل الطلب المتنامي من جانب عملاء خدمات البث التلفزيوني الإقليميين والعالميين، حرصنا في دو على إطلاق منشأة جديدة بهدف تعزيز محفظتنا المميزة من خدمات البث والمحتوى الرقمي التي نقدمها للعملاء.



تعد محطتنا الحالية للنقل الفضائي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مسبقاً واحدة من أفضل عشر محطات مستقلة على مستوى العالم.



وفي الوقت الذي تستمر فيه متطلبات البث بالتوسع والانتشار، نسعى جاهدين إلى تعزيز ابتكاراتنا في هذا المجال وتقديم حلول جديدة للبث من شأنها أن توفر جودة خدمات عالية».