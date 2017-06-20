دبي (الاتحاد)







افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، فرعاً صديقاً للعملاء من أصحاب الهمم، ضمن مقر «مجموعة الإمارات».



ويعتبر الفرع الجديد الثالث عشر ضمن شبكة فروع بنك الإمارات دبي الوطني الصديقة للعملاء من أصحاب الهمم، وجزءاً من منصة «معاً بلا حدود» #TogetherLimitless، المخصصة لدعم الاحتياجات المالية والتعليمية ودمج أصحاب الهمم في سوق العمل. وأعلن البنك كذلك عن خططه لمواصلة توسيع شبكة فروعه الصديقة لأصحاب الهمم التي تضم حالياً فروعاً في جميرا الوصل، والحمرية، والراشدية، والعوير، وأبراج الإمارات جميرا، وند الشبا، وجرين كوميونيتي، وعود ميثاء، والمزهر مول، وشارع شاطئ جميرا، وأم القيوين، والمنخول.

وخلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة، يعمل البنك على تدريب موظفي فرع مقر «مجموعة الإمارات» على أصول التعامل مع الأشخاص من أصحاب الهمم، والامتيازات المقدمة لحاملي بطاقة «سند». ولتحسين قدرات أصحاب الهمم على الحركة والتنقل، تم تزويد فروع البنك بأجهزة صراف آلي ومكاتب دفع وكاونترات منخفضة الارتفاع لكتابة الشيكات.



ولتسهيل تعرّف أصحاب الهمم البصرية على وجهة تحرّكاتهم داخل الفرع، تم تركيب مؤشرات أرضية ولافتات تلامسية.

كما يمنح الفرع أولوية خاصة لعملاء البنك من أصحاب الهمم عبر إعطائهم الأولوية وتخصيص منطقة انتظار منفصلة، مما يؤمن لهم تجربة أكثر سهولة وتطوراً.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «يحتل بنك الإمارات دبي الوطني مرتبة الصدارة لناحية تحويل شبكة فروعه وعملياته من أجل تلبية احتياجات أصحاب الهمم، وينبع ذلك من التزامنا الاستراتيجي طويل الأمد بهؤلاء الأشخاص. ونعمل في البنك على تحويل كامل مؤسستنا لتصبح صديقة للأفراد من أصحاب الهمم وتساهم في تلبية متطلباتهم على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمنتجات التي تعزز اندماجهم واستقلاليتهم المالية».



وحث سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم احتياجات أصحاب الهمم قائلاً: «مع استعداد دولة الإمارات لاستقبال ملايين الزوار، نحث بقية مؤسسات القطاع الخاص على الانضمام إلينا في جهودنا لدعم هدف دبي في التحول إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم بحلول عام 2020، حيث يمكننا من خلال تمكين جميع شرائح المجتمع تحقيق الدمج المالي والاجتماعي بشكل كامل». ويوفر بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً أوراقاً نقدية مزوّدة بخاصية «بريل» صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في فرع الجميرا التابع له، وذلك بهدف تمكين عملائه من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية ومنحهم الاستقلالية والسهولة في إنجاز تعاملاتهم المصرفية.