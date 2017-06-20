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بعد إطلاق حسومات تصل إلى ٪90 لمدة 24 ساعة خلال العيد

«ياس مول»: المحال التجارية ملتزمة نسب التخفيضات المعلنة
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تاريخ النشر: الأربعاء 21 يونيو 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

يشارك أكثر من 300 محل بـ«ياس مول» في حملة التخفيضات الضخمة التي تنطلق بالمول لمدة 24 ساعة متواصلة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، بتخفيضات تصل حتى 90%، بحسب سعود خوري، المدير العام لياس مول.

وقال خوري، في تصريحات للصحفيين، إن إدارة المول تواصلت مع كل المحال بالمول، والذي يضم نحو 370 علامة تجارية، للمشاركة في الحملة، حيث وافقت المحال على تقديم تخفيضات متباينة، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن هذه المحال ونسبة التخفيضات بكل منها سواء كانت 30% أو 50% أو 70%، وكذلك 90%.

وأكد خوري، التزام المحال بالتخفيضات المعلن عنها، تحت إشراف إدارة المول، متوقعاً أن تحقق هذه المحال مكاسب كبيرة، في ظل الارتفاع الكبير المتوقع في عدد الزوار.

وأشار إلى اهتمام إدارة المول بالتنسيق مع مختلف الجهات المسؤولة في أبوظبي لتنظيم حركة المرور ووسائل النقل إلى المول خلال يوم التخفيضات، موضحاً أنه رغم توفر نحو 10 آلاف موقف للسيارات بالمول، فإن هناك اهتماماً بالتنسيق مع الجهات المسؤولة لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد الزوار وتوفير حلول بديلة أمام العملاء.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة الدار العقارية، حافظ «ياس مول» على معدلات إشغال مرتفعة، بلغت 94% حتى 31 ديسمبر الماضي، حيث بلغ عدد زوار المول العام الماضي نحو 19 مليون زائر. واستقطب المول ما يقارب 40 مليون زائر منذ افتتاحه في نوفمبر عام 2014، حتى مطلع العام الحالي. ... المزيد
     
 

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