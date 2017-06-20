حسن الصباح.. «أديسون» الشرق

أحمد مراد (القاهرة)

من نوابغ المخترعين العرب، وصل عدد اختراعاته إلى «76» اختراعاً، لذلك لقب بـ «أديسون الشرق».

ولد حسن كامل الصباح في 16 أغسطس عام 1894م في بلدة النبطية بجنوب لبنان، ونشأ في بيت علم، ومنذ صغره كان شغوفاً بالاطلاع والثقافة والتعرف إلى ما في الطبيعة من قوى، وشجعه على ذلك خاله الشيخ أحمد رضا.

في السابعة من عمره، ظهرت عليه علامات الذكاء والنبوغ، وعندما ألحقه والده بالمدرسة الابتدائية، نال إعجاب معلميه، ثم التحق بالمدرسة السلطانية في بيروت سنة 1908، وفيها ظهر نبوغه في الرياضيات والطبيعيات، وفي تلك الفترة درس اللغة الفرنسية للاطلاع على العلوم التي لم يكن يجدها في الكتب العربية، ثم التحق بقسم الهندسة في الجامعة الأميركية في بيروت، وأتقن اللغة الإنجليزية في مدة قصيرة، واستطاع حل مسائل رياضية وفيزيائية معقدة ببراعة، وأبدى اهتماماً خاصاً بالهندسة الكهربائية.

وفي عام 1918 سافر إلى دمشق، وعمل مدرساً للرياضيات، بالإضافة إلى متابعته دراسة الهندسة الكهربائية والميكانيكا والرياضيات، كما اهتم بالاطلاع على نظريات العلماء في مجال الذرة والنسبية، وفي عام 1921 غادر دمشق وعاد إلى الجامعة الأميركية في بيروت لتدريس الرياضيات، وكان حريصاً على شراء المؤلفات الألمانية الحديثة في هذا المجال، ولكن في الوقت نفسه كان حريصاً على التخصص في مجال الهندسة الكهربائية.