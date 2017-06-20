أبوذؤيب الهذلي.. أدرك النبي على فراش الموت

سلوى محمد (القاهرة)

خويلد بن خالد بن محرث أبو ذؤيب، لقب بالهذلي نسبة إلى قبيلته بني هذيل، سيد في قومه، شاعر، عاصر الجاهلية والإسلام، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وفاته فأدركه وهو مسجّى على فراش الموت فأسلم، وشهد دفنه، حضر البيعة لأبي بكر في السقيفة، شارك في الكثير من الغزوات والفتوحات الإسلامية.

له ممارسات عابثة قبل إسلامه، فكان يتعقب النساء ويطاردهن، وأورد في شعره أبياتا يحكي فيها عن علاقة حب جمعته بامرأة كان يكنيها بأم عمرو، وقد ربطته بخالد بن زهير ابن أخته ومبعوثه إلى حبيبته أم عمرو وكاتم أسراره، علاقة ود وقرابة، وظل كذلك حتى أدار خالد للقرابة والصداقة ظهره واتخذ من أم عمرو حبيبة له، وأحس أبو ذؤيب بالخيانة وأنكر على خالد فعلته وعاتبه ظناً أنه سيتراجع لكنه لم يفعل، وانسحب من حياتهما واستنكر على أم عمرو دعوتها قائلاً:

تُريدين كيما تجمعيني وخالدا

وهل يجمع السيفان ويحك في غمد