السخط بما قسمه الله.. يزرع الحقد في النفوس

أحمد شعبان (القاهرة)
ما أحوج الناس في هذا الزمان إلى القناعة والرضا بما قسم الله، في زمن تكالب فيه كثير من الناس على الدنيا، وانغمسوا في شهواتها، وكثر فيه التسخط والتذمر والتشكي، وضعف فيه الرضا بما قسم وقدر رب العالمين سبحانه وتعالى، وعدم القناعة أدى إلى الجشع والطمع، واكتوت المجتمعات بنيران الحسد والكراهية والبغضاء، وكثرت الصراعات والنزاعات والسرقات بسبب غياب القناعة في المجتمع.
يقول الدكتور محمود إمبابي وكيل الأزهر الشريف سابقاً: القناعة سلوك عظيم للإنسان المؤمن، ومن الصفات المحمودة التي حث عليها الله ورسوله، والإنسان القنوع يرضى بما قسمه الله له وكان النبي يسأل ربه أن يجعل رزقه كفافاً، أي مقدار حاجته، كما جاء في الحديث أنه كان يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا».
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والقناعة شفاء ودواء من داء الجشع والطمع، وشفاء من الهموم والأحزان، وشفاء من الكراهية والحسد، وشفاء من نهب الأموال والاعتداء على الممتلكات، فمن عَدِم القناعة ازداد تسخطه وقلقه، وُحرِم من الرضا بما رزقه الله وآتاه، وحينئذ لا يرضيه طعام يشبعه، ولا لباس يواريه، ولا مركب يحمله، ولا مسكن يؤويه، يبحث عن المال في كل مكان، يخلط بين الحلال والحرام، بل ربما كان ماله كله من الحرام لأنه لا يقتنع بما هو حلال.
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ومن الأسباب المعينة على القناعة، الإيمان بأن الله تعالى هو الرزاق، وبأن الدنيا إلى زوال ومتاعها إلى فناء، وأن ينظر الإنسان إلى من هو أقل منه في المال والمنصب والجاه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، وتربية النفس على الاقتصاد وعدم التبذير والإسراف، والاعتقاد بأن الله تعالى جعل التفاوت بين الناس لحكمة يعلمها، والعلم بأن الفقر والغنى ابتلاء.
د. محمود امبابي