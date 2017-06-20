عادات وتقاليد رمضان على موائد زوجات السفراء

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تكاد تتوحد طقوس الدول العربية والإسلامية في الشهر الكريم من الناحية الروحانية، وما يسدله هذا الشهر الفضيل من سكينة وطمأنينة وراحة نفسية من قراءة القرآن والتصدق والتكافل الاجتماعي والتزاور وبهجة، حيث تهيمن عليها روحانيات الشهر الفضيل، فيؤدي الجميع العبادات نفسها من صيام وصلاة وإقبال على فعل الخير ونزعة أقوى للتسامح والتواصل مع الآخرين.. لكن تظل هناك خصوصيات وعادات تميز كل دولة عن الأخرى رغم التقارب الجغرافي، فتختلف بعض العادات والتقاليد، التي تتضح على موائد زوجات سفراء الدول العربية والإسلامية في الإمارات.

إفطار جوز الهند وسكر النخيل

تقول فريدة باجيس حرم سفير إندونيسيا، إن رمضان في بلادها يجمع الأسرة بأكملها في هذا الشهر المبارك، حيث يتزاور الأهل والأقارب والأصدقاء، مشيرة إلى أن له مظاهر تعزز تلاحم الأسرة الواحدة والعائلة بأجمعها، تتمثل في استضافة الجميع على مأدبة الإفطار، التي تتميز بأطباق كثيرة وشهية، منها الحلويات التي تصنع من جوز الهند وسكر النخيل، حيث يفطر الصائمون على هذا النوع من الحلوي، الذي يسمي «تاجيل».

وقالت: نظراً للأجواء الروحانية في الشهر الفضيل، فإن فترة الدراسة في المدارس والجامعات أقصر من المعتاد، كما تسبق الشهر الكريم بضع أيام إجازة، بالإضافة لإجازة العيد.