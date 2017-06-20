مقتل شابة مسلمة بعد مغادرتها مسجدا قرب واشنطن

واشنطن (أ ف ب)

ُصُدمت الجالية الإسلامية في احدى ضواحي واشنطن أمس بعد تعرض شابة بالغة 17 عاما للضرب حتى الموت وإلقاء جثتها في بركة لدى خروجها من الصلاة ليلا في مسجد محلي. واتهمت شرطة مقاطعة فيرفاكس في فرجينيا داروين مارتينيز توريس البالغ 22 عاما بقتل المراهقة. وأورد حساب الشرطة على تويتر أنهم "لا يحققون في هذا الجريمة كجريمة كراهية".

لكن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بتعابير الغضب حول الجريمة، والتي تأتي بعد سلسلة من الجرائم التي تستهدف المسلمين في أميركا الشمالية، إضافة إلى تعابير التعازي بالموت المفاجئ والعبثي لشابة صغيرة.

وبانتظار أن تعلن الشرطة إسم الشابة رسميا، فقد عرّفها المصلون في مسجد ستيرلنج بانها نابرا حسنين من بلدة ريستون.

وحدث الاعتداء في الساعات الأولى يوم أمس الأول عندما كان مجموعة من الشبان المسلمين عائدين الى منازلهم ليلا من وسط المدينة بعد أدائهم الصلاة في منتصف الليل في المسجد، بحسب الشرطة والمصلين.