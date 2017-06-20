محمد بن زايد يبحث مع السيسي تعزيز العلاقات الأخوية وتطورات الأحداث في المنطقة

القاهرة (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة العلاقات الأخوية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في القاهرة. ورحب الرئيس المصري في بداية اللقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيين الله عز وجل أن يحقق للبلدين والشعبين الشقيقين كل ما يتطلعان إليه من رفعة ورقي وان يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية ولشعبها الشقيق بالتقدم والازدهار ودوام الأمن والأمان.

من ناحيته حمل فخامة الرئيس المصري خلال اللقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقل تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق المزيد من الرفعة والرقي.