توقيف 5 ومقتل 4 مهاجمين بعد اعتداء إرهابي في مالي

باماكو (أ ف ب)

أعلنت حكومة مالي، أمس، اعتقال خمسة إرهابيين غداة هجوم على موقع سياحي شهير قرب العاصمة باماكو، أدى إلى مقتل مدنيين اثنين يعملان لدى الاتحاد الأوروبي، وهما امرأة مالية وبرتغالي، وأربعة من المهاجمين.

وأكد وزير الأمن الداخلي في مالي سليف تراوري، أن أربعة مهاجمين قتلوا في الموقع، فيما تمكنت قوات الأمن من إخراج 36 رهينة كانوا محتجزين في الهجوم على مجمع كانغابا بعد ظهر أمس الأول، وغالبيتهم من الفرنسيين والماليين. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أمس، أن المدنيين اللذين قتلا في الهجوم يعملان للاتحاد الأوروبي، وهما امرأة مالية ورجل برتغالي.

وغالباً ما يستهدف الإرهابيون القوات الوطنية والأجنبية في شمال ووسط مالي المضطربين. لكن الهجمات على المدنيين في العاصمة ومحيطها نادرة، ويعود آخر هجوم كبير إلى نوفمبر 2015 عندما اقتحم مسلحون فندق راديسون بلو. وفي مؤشر على حالة عدم الاستقرار اليومية في مالي، قتل أيضاً جندي وجرح ثلاثة آخرون أمس في بلدة بامبا في حادثة وصفتها القوات المسلحة بـ «هجوم إرهابي» آخر.

وفي 2012، وقع شمال مالي تحت سيطرة جماعات جهادية مرتبطة بـ «القاعدة»، خطفت انتفاضة عرقية بقيادة الطوارق، رغم الإطاحة بشكل كبير بالإرهابيين في عملية عسكرية بقيادة فرنسية في يناير 2013.