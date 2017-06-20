الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أطلقا مفاوضات «بريكست»

بروكسل (أ ف ب)

أطلق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أمس، رسمياً، مفاوضات «بريكست» التي يرتقب أن تستمر لسنتين على الأقل من أجل إنجاز هذه المحادثات التاريخية، وسط شكوك حول موقف الحكومة البريطانية التي أضعفت بنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة.

واستقبل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بارنييه عند الساعة 9:00 ت غ وزير بريكست البريطاني دفيد ديفيس في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وقال بارنييه بالإنجليزية «هدفنا واضح: علينا أولاً تبديد الارتياب الذي خلقه بريكست» مضيفاً «آمل في أن نتمكن اليوم من تحديد الأولويات والجدول الزمني».

وهذا اللقاء الذي يعقد بعد سنة تقريباً على الزلزال الذي أحدثه الاستفتاء البريطاني الذي أيدت بموجبه الغالبية الخروج من الاتحاد الأوروبي، يشكل الانطلاقة الفعلية للمفاوضات المعقدة بين لندن وبروكسل.

وبحسب بارنييه، فإن المحادثات يفترض أن تختتم بحلول أكتوبر 2018 لإفساح المجال أمام البرلمانات الأوروبية وبرلمان بريطانيا للمصادقة على اتفاق الانسحاب، وهو مرتقب في نهاية مارس 2019.

والشخصية الأبرز في حملة «بريكست»، وزير الخارجية البريطاني الحالي بوريس جونسون، عبّر أمس عن التفاؤل نفسه مثل ديفيس.