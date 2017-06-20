الإمارات تدين هجوم البحرين وتؤكد رفضها للإرهاب

أبوظبي، المنامة (وام، وكالات)

دانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي شهدته أمس الأول قرية الدراز بمملكة البحرين، وأسفر عن استشهاد رجل أمن، وإصابة اثنين آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته. وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع حكومة مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

وعبرت الوزارة عن تعازي الإمارات ومواساتها لحكومة وشعب البحرين الشقيق وذوي الشهيد جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وفي السياق، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي في قرية «الدراز»، ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، تأكيده تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الشقيقتين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللدول الشقيقة، حكومات وشعوباً، متمنياً للمصابين سرعة الشفاء.