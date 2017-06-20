الإمارات تتكفل بعلاج 90 جريحاً يمنياً في الهند

أبوظبي، عدن (وام)

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس، تكفلها بعلاج 90 جريحاً يمنياً ممن تأثروا جراء الحرب والانتهاكات الحوثية في عدد من مستشفيات الهند، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وستتحمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تكاليف المرافقين الصحيين للجرحى لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية لهم ضمن برنامج الدعم النفسي والمعنوي الذي توفره الهلال للحالات التي تتكفل بعلاجها.

تأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم.

وقد وفرت هيئة الهلال الأحمر الوسائل كافة لنقل الجرحى إلى المستشفيات المعتمدة بشكل فوري بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وفقاً لبرنامج تم إعداده بهذا الخصوص.