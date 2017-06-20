بويلي يغازل ويمبلدون باللقب الثالث

شتوتجارت (د ب أ)

حقق لوكاس بويلي اللقب الثالث في مسيرته بعد أن توج ببطولة شتوتجارت للتنس، والتي شارك بها بفضل بطاقة دعوة (وايلد كارد) بتغلبه على فيليشيانو لوبيز 4/ 6 و7/ 6 (7/ 5) في المباراة النهائية.

وبفضل هذا الفوز سيقفز الفرنسي لوكا بويلي للمركز الرابع عشر في التصنيف العالمي للعبة، وسيكون الفوز الذي حققه بويلي، بعد مباراة استمرت ساعتين، بشرة خير للاعب قبل بطولة ويمبلدون، التي وصل فيها لدور الثمانية العام الماضي، وفاز ببطولة بودابست على الملاعب الرملية في أبريل.

وكان بويلي يخوض مباراته النهائية الخامسة، وأصبح هو وجيليس مولر اللاعبين الوحيدين اللذين يصعدان للمباراة النهائية، في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، على ثلاث أرضيات ملاعب مختلفة خلال الموسم.

ولم يخض بويلي (23 عاماً) مباراة نهائية على الملاعب العشبية، ولكن أثبت أنه جاهز للمهمة بعد أن قاتل بشراسة أمام لوبيز وانتزع الفوز بعد أن كان متأخراً في المجموعة الأولى.

وقال بويلي: «كانت مباراة متقاربة للغاية، لقد بدأتها بشكل جيد ولكنه انتزع الفوز ولم أستطع العودة. وكان شوط كسر التعادل في المجموعة الثانية مهماً للغاية، ولم أخسر أي نقطة عندما كان الإرسال في حوزتي».

وأضاف: «في المجموعة الثالثة حصلت على النقطة الفاصلة للمباراة، لقد لعبت ضربات إرسال جيدة، وحصلت على عدة فرص أكثر مما حصل. هذا ما صنع الفارق».

وأكد بويلي: «كانت لدي ثقة جيدة. إذا فزت بأول بطولة، تقام على الملاعب العشبية، تشارك بها، ستحظى بثقة كبيرة، ولكن كل بطولة تختلف عن الأخرى. يجب أن أركز في بطولة هاله التي ستقام الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سأركز في بطولة ويمبلدون».