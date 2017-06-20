«المرزوقي والجرواني» يحرز لقب رمضانية النادي المصري

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريق المرزوقي والجرواني للمحاماة ببطولة النادي المصري الرمضانية بتغلبه على فريق النادي المصري بنتيجة 5-3، بدأ الحفل الختامي بمباراة استعراضية جمعت أصدقاء الأهلي والزمالك، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 5-4، ثم أقام فريق الكاراتيه عروضا في فنون اللعبة.

وفي ختام اليوم، قام المستشار لطفي حسين، يرافقه كبار الحضور، بتوزيع الجوائز على الفرق واللاعبين الفائزين، حيث فاز سامح حسين من النادي المصري بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وعمر عبد العزيز من فريق النجوم بجائزة هداف البطولة برصيد 14 هدفاً، وخالد خلف من فريق النادي المصري بجائزة أفضل حارس مرمى، وتقاسم جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية كل من عبيد سالم وخليل حسن، كما تم تكريم حكام البطولة منير عبد الباري وأشرف حواش، إضافة إلى رعاة البطولة والفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني.