«ابن حمودة» يحسم لقب بطولة المارينا

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق ابن حمودة بلقب بطولة المارينا مول الرمضانية لكرة الصالات التي نظمتها شركة ترفيه بصالة البولينج، وذلك بعد فوزه في النهائي على فريق مجموعة غنتوت بنتيجة 8/‏‏‏4، انتهى الشوط الأول 4/‏‏‏1 لصالح ابن حمودة، بعد أن قدم الفريق مباراة جيدة كفلت له الفوز المثير الذي حسمه في الشوط الأول.

وفي ختام البطولة، ألقى حسين العيسوي، مدير عام الأنشطة الرياضية بشركة ترفيه، كلمه قصيرة شكر فيها الحضور والفرق المشاركة وطاقم الحكام والإعلام بقنواته المختلفة ومساهمتهم في نجاح البطولة السنوية، ووجه الشكر لشركة الإمارات للسيارات (مرسيدس بنز) بصفتها راعياً رئيساً، بجانب كل من مركز المارينا مول، دار التمويل، الشركة الوطنية للاستثمار، فندق المفرق، شركة المستثمر الوطني، ريد بول، كوكا كولا

وشركة جرين لاين للسفر والسياحة وكل الجهات التي أسهمت في نجاح البطولة.

وفي ختام البطولة قام محمد عبد الله جمعة القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل، وعلي محمد البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة غنتوت، ومؤيد خالد عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للترفيه (ترفيه)، وقتيبة وفيق ومانع البلوشي (غنتوت) بتتويج فريق ابن حمودة لكرة الصالات بلقب البطولة الذهبي، ونال كأس الوصيف الفضي فريق مجموعة غنتوت، وشمل التكريم هداف البطولة مناصفة بين إبراهيم فتحي (غنتوت) وسلام شلبي (ابن حمودة)، وفاز بجائزة أفضل حارس أحمد عبد الفتاح (المدرسة العلمية) وحاتم عاطف (ابن حمودة) واللاعب المثالي أحمد أبوبكر والفريق المثالي من العلمية والإداري المثالي من فريق ابن حمودة، كما شمل التكريم حكم المباراة الختامية المتألق المغربي محمد أمين جندوب، وفي التسجيل محمد بشار حمدي زاهر المنظم الرئيسي.. وضمت قائمة الفريق الذهبي أحمد حسين، حاتم عاطف، إسلام شلبي، عبد الرحيم عادل، محمد عمر، محمد بلال، عثمان محمد وصابر السيد.