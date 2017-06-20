البرشا يصعد إلى نصف النهائي

عماد النمر (الشارقة)
تواصلت منافسات بطولة ريتش تارجت للمراحل السنية التي تقام برعاية وإشراف مجلس الشارقة الرياضي على ملاعب حديقة المنتزه في الشارقة، بإقامة 8 مباريات ضمن المجموعتين الأولى والثانية، وضمن فريق البرشا التأهل إلى الدور نصف النهائي عن المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة في مبارياته الثلاث، ولحق به فريق السيوح عن المجموعة الأولى، محققاً العلامة الكاملة أيضاً.
وأسفرت نتائج مباريات المجموعة الأولى عن فوز فريق عجمان «ب» على الرحمانية بهدفين دون مقابل سجلهما زايد سلطان، ونال أحمد راشد جائزة نجم المباراة ويوسف يعقوب أفضل حارس، وتغلب السيوح على الرحمانية برباعية نظيفة، سجل الأهداف خالد محمد (هاتريك) ومنيب مناد، وحصل سعود يوسف على جائزة أفضل لاعب وعبد الله محمد على أفضل حارس، وفاز الياش على عجمان «ب» بهدف وحيد سجله عبد الرحمن عدنان، ونال سيف الكعبي جائزة أفضل لاعب، ويوسف يعقوب أفضل حارس.
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وأعرب عادل عبد الرحمن مدرب فريق البرشا، عن سعادته بتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته، وقال إن فريقه يضم عناصر من لاعبي ناديي الأهلي والشباب، وهو أول فريق يضم لاعبي الناديين عقب عملية الدمج، والهدف من تكوين الفريق تثبيت عملية دمج الأندية، وزرع ثقافة جديدة لدى لاعبي الفريقين، وقد اخترنا أفضل العناصر وظهر الفريق بصورة جيدة، ونسعى إلى استمرار هذا الفوز حتى نصل إلى المباراة النهائية ونحصد اللقب، وتقدم بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي الذي تبنى إقامة بطولة للمراحل السنية هي الأولى على مستوى الدولة، وهي فرصة جيدة لإبراز مواهب هذه الفئة من اللاعبين واستغلالهم بصورة إيجابية خلال فترة الإجازة الصيفية وفي أجواء رمضانية.