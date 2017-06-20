البرشا يصعد إلى نصف النهائي

عماد النمر (الشارقة)

تواصلت منافسات بطولة ريتش تارجت للمراحل السنية التي تقام برعاية وإشراف مجلس الشارقة الرياضي على ملاعب حديقة المنتزه في الشارقة، بإقامة 8 مباريات ضمن المجموعتين الأولى والثانية، وضمن فريق البرشا التأهل إلى الدور نصف النهائي عن المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة في مبارياته الثلاث، ولحق به فريق السيوح عن المجموعة الأولى، محققاً العلامة الكاملة أيضاً.

وأسفرت نتائج مباريات المجموعة الأولى عن فوز فريق عجمان «ب» على الرحمانية بهدفين دون مقابل سجلهما زايد سلطان، ونال أحمد راشد جائزة نجم المباراة ويوسف يعقوب أفضل حارس، وتغلب السيوح على الرحمانية برباعية نظيفة، سجل الأهداف خالد محمد (هاتريك) ومنيب مناد، وحصل سعود يوسف على جائزة أفضل لاعب وعبد الله محمد على أفضل حارس، وفاز الياش على عجمان «ب» بهدف وحيد سجله عبد الرحمن عدنان، ونال سيف الكعبي جائزة أفضل لاعب، ويوسف يعقوب أفضل حارس.

وفي مباراة أخرى، تخطى السيوح فريق واسط بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف السيوح سالم طارق، علي عبد القادر، خالد محمد، منيب منير، بينما سجل هدفي واسط محمد خالد، وبذلك يتصدر السيوح المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، وفي المجموعة الثانية فاز عجمان «أ» على النوف بثلاثية دون رد تناوب على تسجيل الأهداف عثمان موسى وراشد عمار ونواف جمعة، ونال علي سالم جائزة أفضل لاعب ونواف جمعة أفضل حارس، وفاز أم سقيم على القراين بخمسة أهداف دون مقابل سجلها يوسف إبراهيم (سوبر هاتريك)، عيسى عبد الله، وحصل راشد عبد الله على جائزة أفضل لاعب ونواف عبد الله أفضل حارس، كما فاز نفس الفريق على عجمان «أ» بستة أهداف مقابل هدف، سجل لأم سقيم يوسف إبراهيم (خمسة أهداف) وراشد عبد الله، ونال يوسف إبراهيم جائزة أفضل لاعب وعبد الله أنور أفضل حارس، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وتغلب البرشا على النوف بهدف دون رد سجله أحمد محمد، ونال عيد عادل جائزة أفضل لاعب، وسعيد جمال أفضل حارس، ليتصدر البرشا صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأعرب عادل عبد الرحمن مدرب فريق البرشا، عن سعادته بتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته، وقال إن فريقه يضم عناصر من لاعبي ناديي الأهلي والشباب، وهو أول فريق يضم لاعبي الناديين عقب عملية الدمج، والهدف من تكوين الفريق تثبيت عملية دمج الأندية، وزرع ثقافة جديدة لدى لاعبي الفريقين، وقد اخترنا أفضل العناصر وظهر الفريق بصورة جيدة، ونسعى إلى استمرار هذا الفوز حتى نصل إلى المباراة النهائية ونحصد اللقب، وتقدم بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي الذي تبنى إقامة بطولة للمراحل السنية هي الأولى على مستوى الدولة، وهي فرصة جيدة لإبراز مواهب هذه الفئة من اللاعبين واستغلالهم بصورة إيجابية خلال فترة الإجازة الصيفية وفي أجواء رمضانية.