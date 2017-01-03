91 قتيلاً في تعز خلال ديسمبر



تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يناير 2017 عدن (الاتحاد) رصد ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز وسط اليمن، سقوط 91 قتيلا و787 جريحا بينهم نساء وأطفال جراء عمليات القنص والقصف العشوائي لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية خلال ديسمبر 2016. وأشار في تقرير إلى تضرر 45 منزلاً ومرفقاً حكومياً إلى جانب مساجد ومباني خدمات عامة، وتعرض 5 منازل سكنية للتفجير بالألغام والعبوات في أحياء الجحملية، بازرعة، وصالة ومديرية الصلو. وأضاف أن 306 عائلات تعرضت للتهجير القسري من منازلها بالقوة والتمركز في بعض منها، موضحاً إلى أن تلك الأسر لجأت إلى عدد من المدارس أو أسر مضيفة. وأشار إلى تسجيل 500 حالة إصابة بالكوليرا في مديريات مختلفة من تعز، وإغلاق 17 مدرسة بسبب انتشار المرض. وحذر من مجاعة حقيقية قد تؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة، موضحا أن الوضع الإنساني يزداد سوءا من منطقة إلى أخرى. .. و1286 انتهاكاً في الضالع عدن (الاتحاد) وثق تقرير حقوقي صادر عن مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان أكثر من 1286 انتهاكاً للطفولة والمرأة ضمن الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها مليشيات الحوثي وصالح في محافظة الضالع جنوب اليمن، خلال الفترة من 20 مارس 2015 إلى 31 ديسمبر 2016. وأوضح التقرير أن الانتهاكات توزعت بين القتل والجرح والاختطاف والنزوح وتوقف وحرمان الطلاب من الدراسة وتدمير المدارس وتضرر المرافق الصحية، لافتا إلى أن 19 طفلاً و13 امرأة قتلوا خلال عامين جراء القصف العشوائي على المنازل والقرى وأعمال القنص أو انفجار الألغام التي خلفتها تلك المليشيات الإجرامية، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 193 طفلا وامرأة. وبين أن أكثر من 1930 أسرة نزحت من مساكنها من دمت ومريس والعود.